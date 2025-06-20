قبل الغلق.. رابط التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية 2026

كتب- أحمد الجندي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن باب التقديم لوظائف المعلمين في المدارس المصرية اليابانية سيتم إغلاقه قريبًا، داعية الراغبين في الانضمام إلى سرعة التقديم قبل انتهاء المهلة المحددة.

وكانت الوزارة قد فتحت باب التقديم خلال شهر مايو الماضي، لإتاحة الفرصة أمام المعلمين للانضمام إلى فرق العمل بالمدارس المصرية اليابانية ضمن استعدادات العام الدراسي الجديد 2026

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف والتخصصات المطلوبة للعمل داخل هذه المدارس المتقدمة، شملت قائمة الوظائف المتاحة: مدير مدرسة، وكيل مدرسة، معلم مرحلة ابتدائية، معلم مرحلة إعدادية، ومعلم رياض أطفال، وذلك في مختلف التخصصات التي تغطي احتياجات المدارس خلال العام المقبل.

كما خصصت الوزارة رابطًا إلكترونيًا رسميًا لتلقي طلبات التقديم على هذه الوظائف، حيث يمكن للمعلمين الراغبين في الالتحاق بفريق عمل المدارس المصرية اليابانية تقديم طلباتهم من خلال الدخول على الرابط التالي.. اضغط هنا

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