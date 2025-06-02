فيديوهات تعليمية لكل المواد الدراسية

إعلان

وزير التعليم لمصراوي: "بنحاول نطبق "التوكاتسو" في المدارس الحكومية"

02:32 م الإثنين 02 يونيو 2025

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصروفات المدارس المصرية اليابانية ليست مرتفعة مقارنة بالأنظمة التعليمية العالمية، موضحًا أن هذه المدارس تقدم مستوى تعليمي متميز وإدارة ذات كفاءة عالية.

تجهيزات متطورة ومدير ياباني بكل مدرسة

وأشار الوزير في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن كل مدرسة يابانية في مصر تضم مديرًا يابانيًا متخصصًا، فضلًا عن تجهيزات داخلية متميزة توفر بيئة تعليمية متطورة، مضيفًا: "المدرسة مجهزة من جوه أحسن تجهيز، وفي إشراف دائم وجاهز من الجانب الياباني".

أخلاقيات عالية ونموذج تعليمي ناجح

وتحدث "عبد اللطيف" عن الجانب الإنساني والثقافي في التجربة التعليمية اليابانية، قائلًا: "الشعب الياباني عنده أخلاقيات عالية جدًا، ونموذجهم التعليمي ناجح، وده بنشوفه من خلال تعاملنا معاهم".

التوسع في تطبيق "التوكاتسو" داخل المدارس الحكومية

وأوضح وزير التعليم أن نظام "التوكاتسو" الياباني الذي يركز على تنمية الشخصية والمهارات السلوكية للطلاب أثبت نجاحه الكبير في المدارس اليابانية بمصر، مؤكدًا: "بنحاول نطبّق التوكاتسو في المدارس الحكومية تدريجيًا لتحسين البيئة التعليمية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم التوكاتسو المدارس الحكومية المدارس المصرية اليابانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان