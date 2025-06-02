وزير التعليم لمصراوي: "بنحاول نطبق "التوكاتسو" في المدارس الحكومية"

كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصروفات المدارس المصرية اليابانية ليست مرتفعة مقارنة بالأنظمة التعليمية العالمية، موضحًا أن هذه المدارس تقدم مستوى تعليمي متميز وإدارة ذات كفاءة عالية.

تجهيزات متطورة ومدير ياباني بكل مدرسة

وأشار الوزير في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن كل مدرسة يابانية في مصر تضم مديرًا يابانيًا متخصصًا، فضلًا عن تجهيزات داخلية متميزة توفر بيئة تعليمية متطورة، مضيفًا: "المدرسة مجهزة من جوه أحسن تجهيز، وفي إشراف دائم وجاهز من الجانب الياباني".

أخلاقيات عالية ونموذج تعليمي ناجح

وتحدث "عبد اللطيف" عن الجانب الإنساني والثقافي في التجربة التعليمية اليابانية، قائلًا: "الشعب الياباني عنده أخلاقيات عالية جدًا، ونموذجهم التعليمي ناجح، وده بنشوفه من خلال تعاملنا معاهم".

التوسع في تطبيق "التوكاتسو" داخل المدارس الحكومية

وأوضح وزير التعليم أن نظام "التوكاتسو" الياباني الذي يركز على تنمية الشخصية والمهارات السلوكية للطلاب أثبت نجاحه الكبير في المدارس اليابانية بمصر، مؤكدًا: "بنحاول نطبّق التوكاتسو في المدارس الحكومية تدريجيًا لتحسين البيئة التعليمية".