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رئيس امتحانات الثانوية: إجراءات صارمة ضد لجان "أولاد الأكابر"

01:43 م الإثنين 02 يونيو 2025

خالد عبد الحكم، رئيس امتحانات الثانوية العامة

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كتب- أحمد الجندي:

قال خالد عبد الحكم، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة تتخذ هذا العام إجراءات استثنائية وغير تقليدية للتعامل مع ما يُعرف بـ"لجان أولاد الأكابر"، مشددًا على أن هذه الإجراءات ستكون حازمة ورادعة؛ لكنها لن يُعلن عنها في الوقت الحالي حفاظًا على سريتها وفاعلية تنفيذها.

وأوضح عبد الحكم، خلال تصريحاته في لقاء صحفي اليوم الإثنين، أن هناك منظومة رقابية مشددة تم إعدادها داخل كنترولات الثانوية العامة، واصفًا إياها بأنها "مصفاة" دقيقة لرصد أية محاولات تلاعب أو تجاوز في منظومة الامتحانات.

وأضاف رئيس الامتحانات: "أي شخص يتم اكتشاف ارتباطه بأعمال غير قانونية أو تم سحبه من خلف الأسوار؛ ستتم محاسبته فورًا ودون تهاون؛ في إطار سياسة الوزارة لحماية نزاهة الامتحانات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب".

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رئيس امتحانات الثانوية خالد عبد الحكم لجان أولاد الأكابر
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