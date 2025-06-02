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التعليم: استمرار نظام الثانوية العامة لـ 3 سنوات مقبلة تمهيدًا لتطبيق البكالوريا

01:13 م الإثنين 02 يونيو 2025

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام الثانوية العامة سيستمر في العمل لمدة 3 سنوات مقبلة، على أن يتم لاحقًا تطبيق نظام البكالوريا، الذي يتيح للطلاب فرصًا متعددة لأداء الامتحانات ويهدف إلى تخفيف الضغط النفسي على الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن نظام البكالوريا المرتقب سيُنهي ما وصفه بـ"بعبع الثانوية العامة"، لافتًا إلى أن تفاصيل هذا النظام سيتم مناقشتها قريبًا داخل مجلس النواب، في إطار خطة شاملة لتطوير التعليم ما قبل الجامعي.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذا التوجه إلى تقليل الأعباء الدراسية والنفسية التي يتحملها طلاب الثانوية العامة وأسرهم، مؤكدًا أن النظام الجديد سيعتمد على تنوع الفرص وتعدد المحاولات، بما يحقق العدالة ويُراعي الفروق الفردية بين الطلاب.

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