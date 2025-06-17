نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في 4 محافظات.. بالاسم ورقم الجلوس

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية بجميع محافظات إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2025، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بكافة الإدارات التعليمية.

وظهرت نتائج الصف الثالث الإعدادي لنهاية العام الدراسي 2025 في عدد من المحافظات منها: "الإسكندرية - بني سويف - الدقهلية - الشرقية" بعد اعتماد المحافظين لها.

وينشر موقع "مصراوي" نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، حيث يرتفع البحث عن روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني، وذلك بعد أن ظهرت النتيجة بعدد من المحافظات:

- نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

ويمكنك التعرف على النتيجة في 4 محافظات بالضغط على التالي:

- نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 بمحافظة الشرقية

- نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

- نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف

- نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية