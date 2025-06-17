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نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية.. بالاسم ورقم الجلوس

02:04 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية

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الدقهلية- رامي محمود:

اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني "إتمام مرحلة التعليم الأساسى والمهنية بالدقهلية" للعام الدراسي 2024/2025 .

جاء ذلك بعد عرض النتيجة من قبل المهندس، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.

وأجرى محافظ الدقهلية اتصالا هاتفيا بالطلاب الأوائل لتهنئتهم متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق في مستقبلهم الدراسي والعملي، مشيداً بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس اللواء طارق مرزوق وزارة التربية والتعليم الشهادة الإعدادية
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