تعليم الفيوم تعلن انتهاء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

الفيوم - حسين فتحى:

كشف الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الانتهاء من أعمال التصحيح الخاصة بأوراق امتحانات الشهادة الإعدادية، موضحا أن عملية المراجعة والرصد تتم حاليًا؛ تمهيدًا لإعلان النتيجة خلال أيام.

وشدد قبيصي، على أن الهدف من أعمال المراجعة هو إعطاء كل طالب حقه بعناية كاملة دون ظلم لأحد.

يذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، العام الدراسي 2024 / 2025، بلغ 76 ألف 498 طالبا وطالبة، أدوا الامتحانات أمام 275 لجنة.