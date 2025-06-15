التعليم تُصدر تعليمات جديدة بشأن تحصيل مصروفات الصفوف الأولى 2026

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، يتضمن التعليمات المنظمة لعملية تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب المتقدمين للصفوف الأولى من العام الدراسي الجديد 2025/2026، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضبط منظومة العمل المالي والالتزام بتحصيل الرسوم المقررة طبقًا للضوابط الرسمية.

استمرار العمل بقرار الرسوم المعتمد سابقًا

وأوضحت الوزارة، في خطابها أنه بتاريخ 2 يونيو 2025، وافق الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الاستمرار في العمل بضوابط القرار الوزاري رقم 162 الصادر بتاريخ 12 سبتمبر 2029، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية للعام الدراسي 2024/2025، ويتم سداد هذه المصروفات وفقًا لفئات السداد المُعتمدة والمعلنة مسبقًا من خلال الهيئة القومية للبريد أو من خلال منافذ الدفع الإلكتروني المتعاقد معها من قبل الوزارة.

السداد شرط لقبول الملفات

وشددت الوزارة على أن سداد المصروفات الدراسية يُعد من المستندات الأساسية لقبول ملفات الطلاب المتقدمين للصف الأول برياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الثانوي (بنوعيه العام والفني)، وكذلك صفوف الخدمات المسائية (العام والفني)، مؤكده على ضرورة إرفاق إيصال سداد المصروفات ضمن ملف التقديم.

تعليمات خاصة ببعض الصفوف

كما أشارت الوزارة إلى أنه يجب على أولياء أمور طلاب المستوى الثاني برياض الأطفال في المدارس الرسمية للغات بنوعيها، والمنقولين إلى الصف الأول الابتدائي، إرفاق إيصال السداد ضمن الملف، وفيما يخص طلاب الصف الأول الإعدادي، يُطلب من ولي الأمر تقديم طلب تحديث بيانات الطالب (مثل الصور الشخصية ومحل الإقامة) على أن يُرفق به إيصال سداد المصروفات أيضًا.

التعامل مع الطلاب غير المسددين

وأكدت التعليمات أن الالتزام بالسداد لا يعفي الطلاب غير المسددين حتى صدور القرار الوزاري الجديد الخاص بمصروفات العام الدراسي 2025/2026، بل يُلزمهم بالسداد فور إصدار القرار الرسمي، كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بسداد المصروفات لفصول الخدمات المسائية (العام والفني) وفقًا لما سيتضمنه القرار الوزاري القادم أو التعديلات التي قد تطرأ عليه.

تخفيضات لأبناء العاملين بالتربية والتعليم

أوضحت الوزارة أن أبناء العاملين بالتربية والتعليم سواء على رأس العمل أو بالمعاش يستفيدون بنسبة تخفيض تبلغ 50% من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية بجميع المراحل التعليمية (العام والفني)، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2024، ويُستثنى من هذا التخفيض الرسوم المُقررة بقوانين والقسط التأميني لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر.

طريقة السداد الرسمية

ونوّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن سداد المصروفات الدراسية يتم فقط من خلال حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، وذلك عبر مكاتب الهيئة القومية للبريد أو منافذ الدفع الإلكتروني المتعاقد معها. ويُشترط استخدام الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الإلكترونية عند السداد.

تعليمات مشددة للإدارات والمدارس

واختتمت الوزارة خطابها بالتأكيد على ضرورة التزام كافة الإدارات التعليمية والمدارس بما ورد من تعليمات، والتنبيه على المختصين بضرورة نشر التعليمات على المعنيين بالأمر، تجنبًا لأي مساءلة قانونية قد تترتب على المخالفة.

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