كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انطلاق برنامج تدريبي متميز لمعلمي اللغة الإنجليزية، بالتعاون مع المركز الإقليمي للغة الإنجليزية بالسفارة الأمريكية في القاهرة، وذلك في إطار جهود تطوير الأداء المهني للمعلمين ودعمهم للوصول إلى أعلى مستويات الاحترافية في التدريس.

دورتان تدريبيتان وفق سنوات الخبرة

وبحسب الخطاب الرسمي الذي وجهته الوزارة إلى المديريات التعليمية، فإن البرنامج يتضمن عقد دورتين تدريبيتين خلال شهر أغسطس 2025، حيث تستهدف كل دورة تدريبية 50 معلمًا، ويتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين وفقًا لسنوات الخبرة:

المجموعة الأولى: للمعلمين من 1 إلى 5 سنوات خبرة.

المجموعة الثانية: للمعلمين الذين تجاوزت خبراتهم 10 سنوات فأكثر.

أماكن التدريب وتوزيع المحافظات

ومن المقرر أن يُعقد تدريب معلمي محافظات الوجه البحري في القاهرة، بينما يتم تنظيم تدريب معلمي محافظات الوجه القبلي في الأقصر، وذلك لضمان سهولة الوصول والتوزيع الجغرافي العادل.

تحمّل السفارة الأمريكية لكافة التكاليف

وأكدت الوزارة أن المركز الإقليمي للغة الإنجليزية التابع للسفارة الأمريكية سيتكفل بكامل نفقات البرنامج، بما في ذلك الإقامة والإعاشة وحجز أماكن التدريب، مما يضمن عدم تحميل وزارة التربية والتعليم أي أعباء مالية متعلقة بتنفيذ هذا البرنامج.

روابط التسجيل للمشاركة في التدريب

وتم فتح باب التسجيل للمعلمين الراغبين في المشاركة من خلال روابط منفصلة بحسب الخبرة العملية، على النحو التالي:

للمعلمين المبتدئين (1–5 سنوات):

https://forms.gle/SNxFteFj6apaHyjT8

للمعلمين ذوي الخبرة (10 سنوات فأكثر):

https://forms.gle/jy6qwWi9ZRYU2zXiX6

دعوة للمعلمين بسرعة التسجيل

وأهابت الوزارة بجميع المديريات التعليمية إبلاغ معلمي اللغة الإنجليزية بسرعة التسجيل في البرنامج التدريبي عبر الروابط المشار إليها، للاستفادة من هذا التعاون الدولي الذي يُعد خطوة جديدة نحو تحسين جودة العملية التعليمية في مصر.





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