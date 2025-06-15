42 طالبًا وطالبة.. أوائل الشهادة الإعدادية في الإسكندرية (صور)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، أسماء الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025، موجهًا التهنئة لجميع الطلاب المتفوقين وأسرهم.

أعرب المحافظ عن بالغ سعادته بتفوق الطلاب وحرصهم على تحقيق مراكز متقدمة، مؤكدًا أن هذا النجاح يُعد ثمرة اجتهادهم ودعم أسرهم المستمر.

ووجه الشكر والتقدير لأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد في تهيئة البيئة المناسبة لأبنائهم، معربًا عن تقديره العميق لدور المعلمين الذين قدموا كل الدعم العلمي والتربوي للطلاب حتى وصلوا إلى هذه النتائج المشرفة.

ووفقًا لقائمة الأوائل، حصل 42 طالبًا وطالبة على المراكز الأولى والدرجة النهائية 280 درجة.

كان محافظ الإسكندرية قد اعتمد، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت 85.5%.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 113967 طالبًا وطالبة، حضر منهم 110105 طلاب وطالبات، فيما بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة نجاح 50% فأكثر نحو 94087 طالبًا وطالبة.