وكيل تعليم السويس: امتحانات الثانوية تسير بانتظام ولا شكاوى من اللجان

السويس- حسام الدين أحمد:

انتظم 4505 طالب وطالبة في أول أيام امتحانات الثانوية العامة بالسويس، داخل 220 لجنة فرعية موزعة على 12 لجنة مدرسة صباح اليوم الأحد.

وبدأت ترتيب جدول الامتحانات هذا العام بالمتبع العام الماضي، حيث يمتحن الطلاب في المواد غير المضافة للمجموع في أول يومين، على أن تبدأ المواد الأساسية بامتحان اللغة العربية يوم الأحد المُقبل.

وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية التعليم بالسويس، إن العملية الامتحانية صباح اليوم الأحد سارت بشكل منتظم ولم يتم رصد أية شكاوى من اللجان الامتحانية وعددها 12 لجنة مدرسية موزعة على أحياء السويس تضم 220 لجنة فرعية.

وانتهت مديرية التربية والتعليم، أمس وأول أمس من تسكين الملاحظين في الاستراحات المخصصة لهم، وراعت مديرية التربية والتعليم أن تكون تلك الاستراحات بالقرب من مدارس لجان الامتحانات داخل الأحياء لسهولة الانتقال إليها وتوفير وقت وجهد الملاحظين.

ودشنت مديرية التربية والتعليم غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الامتحانية باللجان، مع أول أيام الامتحان حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

ونشرت صفحة "مصراوي" بالفيسبوك بث مباشر من أمام احدى اللجان الامتحانية بحي فيصل، حيث جرى استقبال الطالبات وتفتيشهم بأجهزة كشف المعادن بمعرفة المشرفات بالمدرسة للتأكد من عدم أصحاب أي هواتف محمولة أو أجهزة إلكترونية صغيرة داخل اللجان.