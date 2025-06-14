ننشر مواصفات امتحان التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل ومواصفات الورقة الامتحانية الخاصة بمادة التربية الوطنية، المقرر أن يؤديها الطلاب بجانب امتحان مادة التربية الدينية، في إطار استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة غدًا الأحد.

عدد الأسئلة ونوعيتها

أكدت الوزارة أن امتحان التربية الوطنية هذا العام يتضمن 25 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد فقط، دون وجود أي أسئلة مقالية ضمن الورقة الامتحانية، ويخصص لكل سؤال من هذه الأسئلة درجة واحدة، ليصل إجمالي درجات المادة إلى 25 درجة كاملة.

النجاح والرسوب في المادة

أوضحت وزارة التعليم أن مادة التربية الوطنية تُعد من المواد الأساسية في النجاح والرسوب، حيث يشترط للطالب الحصول على 12.5 درجة على الأقل من إجمالي الدرجات لتجاوزها بنجاح.

لا كتيب مفاهيم مع الامتحان

أشارت الوزارة أيضًا إلى أن امتحان مادة التربية الوطنية لن يُرفق به كتيب مفاهيم، على عكس بعض المواد الأخرى.

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