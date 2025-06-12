وكيل تعليم بني سويف للطلاب: "محدش يدفع فلوس مقابل النتيجة"

بني سويف- حمدي سليمان:

شددت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على حظر جمع أي أموال من الطلاب، أو أولياء الأمور تحت أي مسمى، مقابل الحصول على نتائج آخر العام.

وأكدت على مراعاة كافة الضوابط والتسهيلات اللازمة لحصول أولياء الأمور على النتائج، والعمل على عدم حدوث تكدس أمام المدارس، متمنية التوفيق والنجاح لجميع أبناء المحافظة بمختلف مراحل التعليم

وطالبت "الهواري"، على تكليف مديري الإدارات التعليمية بتوجيه ومتابعة إعلان المدارس عن النتائج ووضعها في مكان واضح وظاهر بالمدرسة، وعمل كشوف بأسماء الطلاب ونتائجهم.