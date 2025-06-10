استعلم الآن برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 بالقاهرة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت البوابة الإلكترونية الرسمية لمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، عن ظهور نتائج امتحانات نهاية العام لصفوف النقل للعام الدراسي 2024-2025.

وتشمل النتائج المعلنة كافة طلاب الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي على مستوى محافظة القاهرة.

وبإمكان أولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن النتائج بسهولة ويسر من خلال عدة قنوات، وذلك في إطار جهود محافظة القاهرة لتوفير الخدمات التعليمية بشكل ميسر وفعال.

طرق الاستعلام عن النتائج

عبر الهاتف الثابت: يمكن الاتصال على الرقم المخصص لخدمات الاستعلام وهو: 09000100.

عبر الهاتف المحمول: يُتاح الاستعلام عن طريق الاتصال بالرقم المختصر: 5757.

عبر الموقع الإلكتروني: يمكن الحصول على النتيجة مباشرةً من خلال موقع الخدمات التعليمية التابع لمحافظة القاهرة، والذي يوفر خدمة المحادثة الآلية للاستعلام عبر الرابط التالي: هنا.

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