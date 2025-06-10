نتيجة امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالقاهرة 2025.. ظهرت الآن
كتب- أحمد الجندي:
أعلنت الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، عن ظهور نتيجة سنوات النقل لمحافظة القاهرة من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي للعام الدراسي 2024-2025.
ويمكن الاستعلام عن النتيجة على التليفون الأرضي 09000100 أو التليفون المحمول 5757 أو عن طريق موقع الخدمات التعليمية عن طريق المحادثة الآلية عبر الرابط التالي، من هنا.
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