فيديوهات تعليمية لكل المواد الدراسية

إعلان

نتيجة امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالقاهرة 2025.. ظهرت الآن

04:18 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

نتيجة امتحانات نهاية العام لصفوف النقل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، عن ظهور نتيجة سنوات النقل لمحافظة القاهرة من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي للعام الدراسي 2024-2025.

ويمكن الاستعلام عن النتيجة على التليفون الأرضي 09000100 أو التليفون المحمول 5757 أو عن طريق موقع الخدمات التعليمية عن طريق المحادثة الآلية عبر الرابط التالي، من هنا.

اقرأ أيضًا:

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام

وفد من جامعة حلوان يشارك في البرنامج التدريبي لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتيجة امتحانات النقل امتحانات صفوق النقل نتيجة الابتدائية تعليم القاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان