نتيجة امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالقاهرة 2025.. ظهرت الآن

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، عن ظهور نتيجة سنوات النقل لمحافظة القاهرة من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي للعام الدراسي 2024-2025.

ويمكن الاستعلام عن النتيجة على التليفون الأرضي 09000100 أو التليفون المحمول 5757 أو عن طريق موقع الخدمات التعليمية عن طريق المحادثة الآلية عبر الرابط التالي، من هنا.

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