رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 في القاهرة والجيزة

كتب- أحمد الجندي:

يترقب طلاب الصف الرابع الابتدائي وأولياء أمورهم، موعد الإعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025.

وأعلنت الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة أنه نظرًا لوجود بعض المشكلات الفنية سيتم نشر النتيجة عصر اليوم، فيما لم يتم تحديد موعد رسمي لإعلان النتائج في الجيزة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 برقم الجلوس والاسم

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة بسهولة عبر الخطوات التالية:

- زيارة بوابة التعليم الأساسي عبر الرابط: اضغط هنا

- اختيار قسم "نتائج صفوف النقل".

- تحديد المرحلة الابتدائية.

- اختيار الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025.

- تحديد الصف الرابع الابتدائي.

- إدخال رقم الجلوس والضغط على "استعلام" لعرض النتيجة.

روابط الاستعلام عن النتائج حسب المحافظة

محافظة القاهرة: يمكن الدخول إلى موقع التعليم الأساسي عبر الرابط اضغط هنا.

محافظة الجيزة: يمكن الاستعلام عن النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من خلال الرابط اضغط هنا.

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