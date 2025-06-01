ننشر نماذج امتحان البوكليت اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية

كتب- أحمد الجندي:

كشفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن نشر النماذج الاسترشادية بنظام البوكليت في مادة اللغة الإنجليزية ، حيث يعقد امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي غداً الاثنين الموافق 2 يونيو بالقاهرة والجيزة.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية لامتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية )المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور.

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