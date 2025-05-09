بدائل الثانوية العامة 2025 .. مميزات مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

كتب- أحمد الجندي:

تعد مدرسة السويدى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية من أهم النظم التعليمية الحالية حيث أنها تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وإعداد خريج قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب إلى متطلبات سوق العمل.

الفرص المتاحة لخريجي مدرسة السويدى الدولية

وبحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لمدارس السويدى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فإن الفرص المتاحة لخريجي المدرسة كالتالى:

- العمل فى تطوير البرمجيات.

- العمل فى تحليل نظم البرمجيات.

- العمل فى مجال تحليل البيانات.

شروط التقديم لمدرسة السويدى الدولية

- أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام.

- ألا يقل مجموعه عن 220 درجة، ودرجة اللغة الإنجليزية لا تقل عن 48 درجة.

- التقديم متاح للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية.

شروط القبول بمدرسة السويدى الدولية

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي ( اللياقة البدنية والنفسية وتحليل المخدرات).

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