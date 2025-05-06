وزير التعليم: إطلاق مناهج جديدة خلال العام الدراسي المقبل

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، إن العمل التطوعي يعد فلسفة لبناء الإنسان وتعزيز الوعي لدى الجميع.

وأضاف خلال النسخة الرابعة من منتدى "اسمع واتكلم"، الذي ينظمه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الثلاثاء، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن وزارة التربية تستعد خلال العام الدراسي المقبل لإطلاق مناهج جديدة ترسخ قيمة العمل التطوعي وأهميته في حياة الإنسان.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الوزارة عقدت العديد من البرتوكولات حول فيك العمل التطوعي، وأكدت أن العمل التطوعي لا بد وأن أسلوب حياة.

ولفت إلى أن الوزارة حرصت على تحصين الطلاب من الفكر المتطرف من خلال مادة التربية الدينية، مضيفا: أشيد بجهود الأزهر في العمل التطوعي والتسامح ونبذ العنف ومكافحة التطرف ونشر التسامح وتوعية الشباب.

يحضر فعاليات المنتدى، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

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