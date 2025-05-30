نماذج امتحانات العربي بمحافظة القاهرة للشهادة الإعدادية 2025

كتب- أحمد الجندي:

كشفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن نماذج البوكليت في مادة اللغة العربية بجميع مدارس المحافظة، خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024/2025، حيث يعقد امتحان اللغة العربية في الشهادة الإعدادية غداً السبت الموافق 31 مايو.

تدريب الطلاب على نمط الأسئلة الجديد

وأوضحت المديرية أن هذه الخطوة تأتي في سياق تهيئة الطلاب على التعامل مع شكل الامتحان الجديد، وتدريبهم على نمط الأسئلة المتوقعة، مما يسهم في تعزيز قدرتهم على الفهم والتحليل، وتحسين أدائهم في الامتحانات الرسمية من خلال أسلوب إجابة أكثر فاعلية وتنظيمًا.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية لامتحان الدراسات الإجتماعية للصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية )المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور.

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