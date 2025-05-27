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"التعليم" تعلن إتاحة أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة.. غدًا

11:35 م الثلاثاء 27 مايو 2025

لجان امتحانات الثانوية العامة

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كتب - أحمد الجندي:
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس - اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان)، صباح غد الأربعاء الموافق 28 مايو 2025.

يأتي ذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025، والمقرر أن تبدأ يوم 15 يونيو المقبل، وذلك عبر الرابط التالي.. اضغط هنا ‏

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تسليم خطابات الندب لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين يوم الاثنين الموافق 2 يونيو 2025، على أن يتم قبول الاعتذارات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وفقًا للضوابط واللوائح المنصوص عليها، وذلك خلال أيام 10 و11 و12 يونيو 2025.

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