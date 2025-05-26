كتب- أحمد الجندي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي تم تعميمه على المديريات التعليمية، أن المعلمين المكلفين ضمن المبادرة الرئاسية لإعداد 1000 معلم ليصبحوا مديري مدارس، ما زالوا في مواقعهم كمديرين للمدارس، ولم تصدر أي تعليمات بشأن إنهاء تكليفهم أو نقلهم إلى وظائف أخرى.

وأوضحت الوزارة أن الهدف الأساسي من المبادرة هو إعداد قيادات مدرسية متميزة ومؤهلة لقيادة عملية التطوير في التعليم، وقد أثمرت المبادرة عن تخريج الدفعة الأولى وتكليفهم بأعمال مدير مدرسة لمدة عام بموجب الكتاب الدوري رقم (38) بتاريخ 15 نوفمبر 2023، ثم تم تجديد التكليف لمدة عام آخر بالكتاب الدوري رقم (7) بتاريخ 14 نوفمبر 2024.

وشددت الوزارة في خطابها على أن هؤلاء المديرين لا يزالون مكلفين بأداء مهامهم، والمبادرة مستمرة حتى يتم استيفاء العدد المستهدف بالكامل، ولا يجوز شغل أي من المكلفين ضمن هذه المبادرة لأي وظيفة أخرى، سواء كانت وكيل مدرسة أو مدير إدارة تعليمية أو غيرها.

واستندت الوزارة إلى الرأي القانوني المعتمد من المستشار القانوني ومساعد الوزير، والذي نص على أن هذا التكليف يُعد مساراً خاصاً لا يجوز تغييره إلا بموافقة رسمية من الوزارة، حتى وإن كان التغيير بناءً على رغبة الشخص المكلف.

واختتمت الوزارة خطابها بالتأكيد على أن أي تكليف صادر لهؤلاء المعلمين في وظائف أخرى يُعد مخالفة قانونية وإدارية، ويجب إلغاؤه فوراً، وإعادتهم إلى مناصبهم الأصلية كمديري مدارس، مع سرعة موافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.







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