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يعقد غداً.. ننشر مواصفات امتحان العلوم للصف الثاني الإعدادي

10:49 م الأحد 25 مايو 2025

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان العلوم للصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2025، والشروط الواجب توافرها في صياغة الأسئلة حيث يعقد امتحان مادة العلوم للصف الثاني الإعدادي غداً الاثنين الموافق 26 مايو بمدارس الجيزة.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية لامتحان العلوم للصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2025

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية )المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور.



مواصفات علوم 2 اعدادي

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وزارة التربية والتعليم امتحان العلوم للصف الثاني الإعدادي الضوابط العامة للورقة الامتحانية
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