14 صور ترصد اليوم الثالث من امتحانات صفوف النقل

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- نادر نبيل:

انتظمت العملية التعليمية، في اليوم الثالث من امتحانات صفوف النقل بمدرسة طه همام صقر قريش.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المواعيد الرسمية لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2025 ، إلى جانب تحديد الجهات التي يُسمح لها بدخول مقار اللجان لمتابعة سير الامتحانات، في إطار الاستعدادات الجارية التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول لعام 2025،

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2025

بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، تنطلق الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية يوم الخميس 22 مايو 2025، بينما تبدأ الاختبارات التحريرية اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025، وتستمر حتى الخميس 12 يونيو 2025K وتُستكمل باقي الامتحانات العملية والتقييمات النهائية بداية من يوم الجمعة 13 يونيو وحتى الاثنين 23 يونيو 2025.

أجواء امتحانية هادئة ومتابعة دقيقة

أكدت الوزارة على أن توفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب داخل اللجان يأتي على رأس أولوياتها، مشددة على أهمية المتابعة الدقيقة لضمان انتظام سير العملية الامتحانية بسلاسة دون معوقات.

الفئات المصرح لها بدخول لجان الدبلومات الفنية

أشارت الوزارة إلى أنه لن يُسمح بدخول لجان الامتحانات إلا لعدد محدد من المسؤولين، بعد التأكد من هويتهم، وهم:

رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني (بصفته رئيس عام الامتحانات).

رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني (نائب رئيس عام الامتحانات).

النائب الثاني لرئيس عام الامتحانات.

رئيس لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية.

مدير مديرية التربية والتعليم، بشرط ألا توجد موانع تمنعه من المشاركة.

اللجان المكلفة بالمتابعة والتي تحمل خطابات رسمية معتمدة من الجهات المختصة بالامتحانات.

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