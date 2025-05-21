صفحات الغش تزعم تداول امتحان العربي لأولى ثانوي

كتب- أحمد الجندي:

نشرت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لامتحان اللغة العربية المقرر على طلاب الصف الأول الثانوي بالمحافظات المقرر بها الامتحانات اليوم الأربعاء؛ بحسب ما زعمت، ما دفع الجهات التعليمية إلى التحرك الفوري للتأكد من انتظام العملية الامتحانية والحد من أية محاولات لتسريب الأسئلة.

وزعمت مجموعات غش إلكتروني على تطبيق "تليجرام"، اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، تداول امتحانات نُسبت إلى امتحان مادة اللغة العربية الخاص بطلاب الصف الأول الثانوي، بعد مرور نحو 30 دقيقة من بدء لجان الامتحانات في بعض المحافظات.

جدير بالذكر أن الحساب الشهير المعروف باسم "شاومينج" كان قد أعلنه توقفه النهائي عما وصفه بـ"نشاط تسريب الامتحانات"، بعد أن كان محط جدل واسع على مدار ثلاث سنوات، مثيرًا حالةً من القلق والارتباك بين الطلاب، وأولياء الأمور، والمعلمين على حد سواء.

منشور اعتزال يحمل وسمًا لافتًا ورسالة غامضة

ونُشرت رسالة الاعتزال عبر إحدى الصفحات التي تدَّعي الانتماء إلى "شاومينج"؛ حيث تضمنت "مفيش_تسريب_امتحانات_تاني"؛ مما دفع العديد من المتابعين للتساؤل حول مدى جدية القرار، خصوصًا في ظل التوقيت الحرج الذي أُعلن فيه.

شاومينج يودَّع المتابعين برسالة شكر

ووجه شاومينج، في نص الرسالة، كلمات وداع شملت طلاب المرحلتَين الإعدادية والثانوية؛ قائلاً: "أعلن اعتزالي مجال تسريب الامتحانات بعد مرور ٣ سنوات، شكرًا لكل من قام بدعمي من الطلبة أو من المعلمين أو من أولياء الأمور.. ألقاكم على خير"؛ ما اعتبره البعض وداعًا حقيقيًّا لنشاط لطالما أثار الجدل.

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