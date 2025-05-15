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"أمهات مصر" توجه رسالة دعم لطلاب الدبلومات الفنية قبل بدء الامتحانات

04:00 ص الخميس 15 مايو 2025

عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر

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كتب- أحمد الجندي:

وجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، رسالة إلى طلاب الدبلومات الفنية قبل انطلاق امتحاناتهم يوم الخميس الموافق ٢٩ مايو الجاري، وتستمر حتى الخميس ١٢ يونيو المقبل، وفقًا للجدول المحدد.

وقالت "أحمد" في تصريحات صحفية، إن التعليم الفني في مصر أصبح من أولويات أي مسئول، نظرا لما يمثله من أهمية كبيره لدي الدولة المصرية، من خلال توفير العمالة الفنية الماهرة، وهذا تجسد في إنشاء المدارس التكنولوجية والفنية، وكذلك الجامعات التكنولوجية التي تقبل 80% من خريجي الدبلومات الفنية والتي تتمتع بمعامل حديثة ودراسة عملية تطبيقية، وتوفير كافة الإمكانيات للعمل علي تخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل المحلي والدولي.

ووجهت مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، حديثها للطلاب، قائلة: "استعدوا جيدا للامتحانات، وابتعدوا عن أي توتر وتشتيت، والجامعات وسوق العمل في انتظاركم، وربنا هيوفقكم".

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