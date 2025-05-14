نشرة أخبار التعليم| التعليم تطلب بيانات المتعاقدين بالحصة وعودة اختبار SAT

كتب- أحمد الجندي:

شهدت الساحة التعليمية والمدارس أحداثًا عديدة، الأربعاء، تتضمنت قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور وأيضًا المعلمين.

وينشر "مصراوي" أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم جاءت كالتالي:

"التعليم" تطالب المديريات بإرسال قاعدة بيانات المتعاقدين بالحصة

رسميا.. عودة اختبار SAT في مصر بدءًا من يونيو 2025

نداء لـ "التعليم" من "أولياء أمور" بشأن "أولاد الأكابر" في امتحانات الثانوية العامة

فيديو.. 6 مطالب من أولياء الأمور لضمان الشفافية في امتحانات الثانوية العامة 2025

أولياء الأمور يستعرضون سلبيات وإيجابيات العام الدراسي الحالي.. ومقترحات التحسين

ننشر النماذج الاسترشادية للثانوية العامة مادة التاريخ 2025

بينهم أستاذ بحلوان.. أسماء المرشحين لرئاسة جامعة الغردقة

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