نداء لـ "التعليم" من "أولياء أمور" بشأن "أولاد الأكابر" في امتحانات الثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

طالب عدد من أولياء الأمور والمهتمين بالعملية التعليمية بضرورة التصدي لظاهرة ما يُعرف بـ"لجان أولاد الأكابر" في امتحانات الثانوية العامة، والتي تثير الكثير من التساؤلات حول حالات الغش الجماعي، وتفتح باب الجدل مع كل موسم امتحانات.

جاءت مطالب أولياء الأمور خلال بث مباشر على الصفحة الرسمية لموقع " مصراوي" في "فيس بوك".

وأكد أولياء الأمور على أن بعض اللجان باتت معروفة بتكرار سيناريو حصول طلاب من عائلات معينة على مجاميع مرتفعة وغير معتادة، مما يثير الشكوك حول نزاهة سير الامتحانات في تلك اللجان، مطالبين بتكثيف الرقابة ومنع أي ممارسات تؤدي إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.

كما أشار أولياء الأمور إلى أن الشفافية والمساواة بين جميع الطلاب تتطلب من وزارة التربية والتعليم التحرك الجاد لمراجعة أوضاع تلك اللجان، واتخاذ خطوات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات، التي تمثل تهديدًا مباشرًا لعدالة المنظومة التعليمية.

اقرأ أيضاً:

"التعليم" تتيح أرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية ومقار اللجان عبر موقعها الرسمي

4 مرشحين بالقائمة النهائية لرئاسة جامعة مطروح.. تفاصيل

مهلة أخيرة لسداد مصروفات المعاهد النموذجية والتجريبية بالأزهر.. وعقوبة للمتخلفين