فيديو.. 6 مطالب من أولياء الأمور لضمان الشفافية في امتحانات الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

طرح عدد من أولياء الأمور مجموعة من المطالب التي من شأنها ضمان عدالة الامتحانات، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب في جميع المحافظات، مع التأكيد على أهمية الشفافية في العملية الامتحانية، في ظل اقتراب انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025.

جاءت مطالب أولياء الأمور خلال بث مباشر على الصفحة الرسمية لموقع " مصراوي" في "فيس بوك".

تحديث كتيب المفاهيم لمادة الإحصاء:

أشار أولياء الأمور إلى أن كتيب المفاهيم لمادة الإحصاء لم يشهد أي تعديل منذ عام 2022، مؤكدين أن النظام الجديد للثانوية العامة يتطلب مراجعة وتطوير المحتوى ليتماشى مع شكل الأسئلة الجديد، ما يساعد الطلاب على الاستفادة الفعلية من الكتيب في اللجنة.

وضوح صيغة الأسئلة وتقليل الغموض

شدد أولياء الأمور على أهمية صياغة الأسئلة بشكل واضح ومباشر، دون تعقيد أو غموض، حتى لا تُهدر أوقات الطلاب في محاولات فهم السؤال بدلًا من التركيز على الحل، خاصةً في المواد العلمية واللغات.

خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية

طالب أولياء الأمور بضرورة مراجعة دقيقة للأسئلة من الناحية اللغوية، لضمان عدم وجود أخطاء في الصياغة أو التعبير، مما قد يؤدي إلى تشتيت الطلاب أو إساءة فهم السؤال، وبالتالي التأثير على أدائهم.

تفعيل إجراءات التفتيش داخل اللجان

أكدوا على أهمية تكثيف إجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب إلى اللجان، واستخدام وسائل كشف الغش، خاصة في ضوء تنامي ظاهرة الغش الإلكتروني، من خلال الهواتف والسماعات، مؤكدين أن الانضباط داخل اللجان هو أساس العدالة.

القضاء على لجان أولاد الأكابر

جدد أولياء الأمور مطالبتهم بوضع حد لما يُعرف بـ"لجان أولاد الأكابر"، مشيرين إلى أن تكرار حصول أبناء عائلات بعينها على درجات مرتفعة في لجان بعينها يُثير الشكوك، ويؤثر سلبًا على مصداقية نتائج الثانوية العامة.

التنسيق مع وزارة الاتصالات للحد من الغش

شدد الأهالي على ضرورة التعاون مع وزارة الاتصالات خلال فترة الامتحانات، بهدف حجب التطبيقات التي يُستغل بعضها في تسريب الامتحانات، وعلى رأسها تطبيق "تليجرام"، بما يعزز من نزاهة الامتحانات.

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