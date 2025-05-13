بدءًا من اليوم.. نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية وحلها عبر موقع "التعليم" و"مدرستنا 3"

كتب- أحمد السعداوي:

وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمواصلة إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة بدايةً من اليوم الثلاثاء؛ حيث تتم بدايةً من اليوم إتاحة 3 نماذج استرشادية جديدة لكل مادة، عبر الرابط التالي: هنا

يأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة التربية والتعليم في تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب.

وتوفر الوزارة إتاحة حلول النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا 3" على مدار الساعة، عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وتهدف الوزارة من إتاحة عدد كبير من النماذج الاسترشادية لكل مادة وإتاحة حلها عبر قناة "مدرستنا 3"؛ لتدريب الطلاب على الامتحانات بشكل فعال ونموذجي، من خلال تقديم شرح وافٍ لكيفية حل نماذج الامتحانات.