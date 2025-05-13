تبدأ غدا.. جداول امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تنطلق غدا الأربعاء، امتحانات نهاية العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وأصدر الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية تعليماته، لرؤساء المناطق على مستوى الجمهورية بضرورة متابعة اللجان أولا بأول وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب أو الملاحظين.

وكشف مصدر مطلع بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم تسيير لجان لمتابعة أعمال الامتحانات بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، والتأكد من تنفيذ تعليمات القطاع في هذا الشأن.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر أصدر توجيهاته لرؤساء المناطق بتوفير أجواء هادئة للطلاب تعينهم على التركيز داخل اللجان وأداء الامتحانات بشكل جيد.

وتنطلق امتحانات الشهادتين الابتدائية غدا بمادة القرآن الكريم، بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية أول أيام الامتحانات في مادتي الفقه واللغة العربية "ورقة أولى".

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