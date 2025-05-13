بدائل الثانوية العامة 2025.. مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية بأكتوبر

كتب- أحمد الجندي:

تعد مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية من أهم النظم التعليمية الحالية حيث تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وإعداد خريج قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

تخصصات مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية

وبحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لمدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" فإن هناك تخصص واحد هو:

المجال الفندقي: تشغيل الفنادق.

مميزات الدراسة

- الحصول علي شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- حصول الطلاب علي شهادة دولية عند التخرج.

- فرص تعيين الطلاب المتميزين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- مكافأت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لمكان التدريب.

شروط التقديم والقبول بمدرسة عمار

- أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية.

- ألا يقل مجموعه عن 210 درجة.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع محافظات الجمهورية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18عام .

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

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