بدائل الثانوية العامة 2025.. تعرف على مدارس فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

كتب- أحمد الجندي:

تُعد مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مدرسة ثانوية تكنولوجية بمعايير دولية متخصصة فى تدريس تخصص التجارة الحديثة وتخصص تطوير البرمجيات وهي واحدة من مجموعة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية كما أنها من أهم النظم التعليمية الحالية حيث أنها تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وإعداد خريج قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب إلى متطلبات سوق العمل.



تخصصات مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وبحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لمدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فإن التخصصات كالتالي:

- التجارة الحديثة .

- تطوير البرمجيات.

- العمل فى مجال تطوير البرمجيات.



الفرص المتاحة لمدرسة فتح الله الدولية

- العمل فى سلاسل التجارة الحديثة.

- العمل الحر فى مجال التجارة الحديثة.

- العمل فى مجال تطوير البرمجيات.

شروط التقديم لمدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام.

- ألا يقل مجموعه عن 220 درجة ودرجة اللغة الإنجليزية لا تقل عن 48 درجة.

- التقدم متاح للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية.



شروط القبول بمدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

- أن يجتاز الطالب اختبارات الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية ومقياس الميول المهنية والكشف الطبى (اللياقة البدنية والنفسية وتحليل المخدرات).



مميزات الدراسة بمدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- نظم جودة وفقاً للمعايير الدولية.

- دراسة تجمع بين النظري والتدريب العملى والميدانى أثناء فترة الدراسة بشراكات مع الشريك من القطاع الخاص.

- فرص التعيين بشركات الشريك من القطاع الخاص بعد التخرج للمتميزين.

- الدراسة بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية وفق منهجية القدرات.

- أنشطة نوادي الابتكار التربوية لتنمية مهارات الطلاب إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية.

- مستويات متقدمة في اللغة الإنجليزية.

- أنشطة متخصصة تساعد على إكتساب المهارات الحياتية، وبناء الشخصية العلمية من خلال مشاريع ريادة الأعمال، والتوجيه والإرشاد المهني والموسيقى والرسم والدراما.

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