استبيان "البكالوريا المصرية" يثير انتقادات واسعة بين أولياء الأمور

كتب- أحمد الجندي:

أثار قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوزيع استبيان جديد داخل مدارس المرحلة الإعدادية، بهدف جمع آراء أولياء الأمور بشأن نظام البكالوريا المصرية المزمع تطبيقه، موجة من الانتقادات الواسعة بين أولياء الأمور.

وأعرب كثيرون عن رفضهم لهذه الخطوة، معتبرين أن توقيت توزيع الاستبيان غير مناسب، وأن أبناءهم لا يملكون الوعي الكافي لاستيعاب تفاصيل النظام الجديد، مما يُفقد عملية الاستطلاع مصداقيتها.

جاءت أبرز التعليقات من خلال جروب "حوار مجتمعي في التعليم" والتي منها:

قال سامح حافظ:"نسأل الله الشفافية، خصوصاً وأننا نعتمد في الرأي على شريحة مراهقين، فئة قليلة منهم فقط سيكون لها حق دخول الثانوية العامة وفقاً لمجموعهم."

وعلّقت فاتن أحمد، أدمن المجموعة، حول أسلوب طرح الاستبيان وطريقة التعامل معه: "الاستفتاء لحظة بلحظة، والقنوات تبث مباشر، والنتيجة تظهر على الشاشة، إيذاناً بميلاد نظام تعليمي جديد."

أما مجدي مدحت، فطرح تساؤلات بشأن مصير الاستبيانات الورقية، قائلاً:"هل المدارس سترسل الاستبيان للإدارات، ثم الإدارات للمديريات، وبعدها للوزارة، ثم يتم تفريغه وإعلان النتيجة؟ الأمر أشبه بإجراءات امتحانات الثانوية العامة!"

و يرى أولياء أمور أن الاستبيان قد لا يُحدث تأثيرًا فعليًا في اتخاذ القرار، خاصة إذا لم تتم دراسة الملاحظات المطروحة بجدية.

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