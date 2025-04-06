آخر موعد لتقديم أوراق المدارس المصرية الدولية بالتجمع الخامس

كتب- أحمد الجندي:

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن آخر موعد لتسليم الأوراق المطلوبة للتقديم الإلكتروني في المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس، التابعة للإدارة العامة للمدارس الحكومية الدولية بالوزارة، للصف الأول من رياض الأطفال KG1، هو اليوم الأحد 6 أبريل، على أن يستمر حتى غدٍ الاثنين 7 أبريل 2025.

شروط التقديم في المدرسة المصرية الدولية

أوضحت الوزارة أن الحد الأدنى للقبول في الصف الأول برياض الأطفال (KG1) هو إتمام الطفل أربع سنوات بحلول 1 أكتوبر 2025 مشددة على أهمية إدخال جميع البيانات بشكل دقيق على رابط التقديم، محذرة من أن أي خطأ في البيانات يؤدي إلى استبعاد الطلب وسقوط حق الطفل في استكمال إجراءات القبول.

المستندات المطلوبة للتقديم في المدارس الرسمية الدولية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن المستندات المطلوبة للتقديم في المدارس الرسمية الدولية هي:

- 12 صورة شخصية حديثة للطفل.

- شهادة ميلاد أصلية (كمبيوتر) مع نسختين مصورتين.

- نسخ من بطاقات الهوية الوطنية لكل من الأب والأم.

- صور من المؤهلات الدراسية للأب والأم.

- نموذج التقديم للعام 2025/2026 بعد استكمال جميع البيانات.

- يجب وضع جميع المستندات في ملف أزرق مقاس A4 مع كتابة اسم الطفل عليه

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