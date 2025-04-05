"تعليم القاهرة" تعلن نشر نماذج بوكليت مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن بدء نشر النماذج الاسترشادية بنظام البوكليت في مادة العلوم، وذلك استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لطلاب الشهادة الإعدادية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتعميم نظام البوكليت على مستوى الجمهورية في امتحانات الصف الثالث الإعدادي، بهدف تطوير آليات التقييم وتقليل فرص الغش وتحقيق مزيد من الانضباط داخل لجان الامتحانات.

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