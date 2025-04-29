التعليم: لا أنشطة أو تنظيم زيارات داخل المدارس دون إذن

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم تعليمات جديدة إلى المديريات التعليمية، بعدم تنفيذ أي أنشطة أو مشروعات أو تنظيم زيارات داخل المدارس والمنشآت التعليمية، إلا بعد الرجوع المسبق إلى الإدارة العامة للأمن بالوزارة.

وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أهمية التأكد من الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة قبل الشروع في أي نشاط، مع ضرورة التنسيق الكامل مع مسؤولي الأمن في المديريات والإدارات التعليمية التابعة.

وأوضحت الوزارة أنها لاحظت في الفترة الأخيرة تكرار قيام عدد من الجهات بتنظيم أنشطة وزيارات داخل المدارس دون الرجوع إلى الجهات الأمنية المختصة، وشملت هذه الجهات بعض المنظمات الدولية غير الحكومية، إلى جانب عدد من مؤسسات المجتمع المدني المصرية، والجمعيات الأهلية، فضلاً عن القوافل الطبية، وبعض الشركات، بالإضافة إلى شخصيات عامة أو ممثلين عن أحزاب أو تيارات سياسية أو دينية، دون التنسيق المسبق مع الوزارة أو الحصول على التصريحات الأمنية الضرورية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التوجيهات تأتي في إطار دور الإدارة العامة للأمن في تعزيز الإجراءات الأمنية والاحترازية داخل المدارس؛ لضمان حماية الطلاب والعاملين في المنشآت التعليمية، وتوفير مناخ آمن ومستقر يُسهم في استمرارية العملية التعليمية دون أي مخاطر محتملة.