التعليم توجه المديريات بمراجعة استقطاعات صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين

كتب- أحمد الجندي:

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار حرص صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من الصندوق، مشيرة إلى أن هناك العديد من المخالفات التي تم رصدها في كشوف الاستقطاعات المالية، حيث لم تلتزم بعض المحافظات بالنسبة القانونية المقررة.

وأكدت الوزارة في خطابها ضرورة قيام المديريات التعليمية بمراجعة كافة الاستقطاعات التي يتم خصمها من رواتب العاملين، سواء المعلمين الخاضعين لقانون التعليم رقم 155، أو الإداريين والخدمات المعاونة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81، بداية من أول مارس 2021 مشددة على أهمية تعديل نسب الخصم بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2024، إلى جانب القانون رقم 18 لسنة 2023، وذلك وفقًا للجدول المرفق بالخطاب.

تحصيل تدريجي وتحويل مباشر لحساب الصندوق

وشدد الخطاب على ضرورة خصم المبالغ المستحقة لصالح الصندوق بشكل تدريجي لمن هم على رأس العمل حتى تاريخه من المعلمين والإداريين والعاملين في الخدمات المعاونة الذين لم تُخصم منهم النسبة القانونية الصحيحة موضحه أنه يجب تحويل هذه المبالغ إلى حساب صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم بالبنك المركزي المصري على رقم الحساب:

IBAN (EG340001000100000009450772824) – (9/450/77282/4).

لجان متابعة لمتابعة التنفيذ

كما أن صندوق الرعاية الاجتماعية سيقوم بتشكيل لجان متابعة ميدانية للتأكد من تنفيذ التعليمات الخاصة بتصحيح الاستقطاعات وتحويل المستحقات المطلوبة للصندوق.

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