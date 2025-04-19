موعد التقييم المبدئي لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي الترم الثاني

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء إجراء التقييم المبدئي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي بجميع المدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 11 مايو 2025.

وأكدت الوزارة، على أن فترة التقييم ستستمر حتى يوم الخميس 15 مايو 2025، وتشمل جميع المدارس الابتدائية في مختلف المحافظات، بهدف قياس مهارات ومعارف الطلاب في المراحل المبكرة من التعليم الأساسي.

الجدير بالذكر، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات شهر أبريل للفصل الدراسي الثاني 2025 للصف الثاني الإعدادي والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 27 ابريل وتنتهي يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025.

مواعيد امتحانات شهر ابريل للصف الثاني الإعدادي 2025 بالجيزة

وأوضحت المديرية أن مواعيد امتحانات شهر أبريل للصف الثاني الإعدادي جاءت كالتالي:

- يوم الأحد 27 أبريل : امتحان مادتي اللغة العربية والخط والتربية الدينية.

يوم الاثنين 28 أبريل : امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- يوم الثلاثاء 29 أبريل: امتحان مادتي الهندسة والعلوم.

- يوم الأربعاء 30 أبريل: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والحاسب الألي.

- يوم الخميس 4 مايو : امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

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