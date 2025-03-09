تكليف خالد عبدالحكم رئيساً لامتحانات الثانوية العامة 2025.. والدكتور رمضان نائبًا

كتب- أحمد الجندي:

أصدر محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بتكليف خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات، برئاسة امتحانات الثانوية العامة لعام 2025، كما تم تعيين الدكتور رمضان محمد رمضان نائبًا له.

ويُعد خالد عبد الحكم من القيادات البارزة بوزارة التربية والتعليم، حيث شغل العديد من المناصب القيادية داخل الوزارة وخارجها، كما سبق له تولي مسؤولية امتحانات الثانوية العامة منفردًا، ويتميز بإدارته الهادئة وخبرته الواسعة في هذا الملف.

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