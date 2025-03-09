فيديوهات تعليمية لكل المواد الدراسية

إعلان

تكليف خالد عبدالحكم رئيساً لامتحانات الثانوية العامة 2025.. والدكتور رمضان نائبًا

10:36 م الأحد 09 مارس 2025

محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

أصدر محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بتكليف خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات، برئاسة امتحانات الثانوية العامة لعام 2025، كما تم تعيين الدكتور رمضان محمد رمضان نائبًا له.

ويُعد خالد عبد الحكم من القيادات البارزة بوزارة التربية والتعليم، حيث شغل العديد من المناصب القيادية داخل الوزارة وخارجها، كما سبق له تولي مسؤولية امتحانات الثانوية العامة منفردًا، ويتميز بإدارته الهادئة وخبرته الواسعة في هذا الملف.

اقرأ أيضاً:

التعليم تُعلن رسوم طلاب العمال للصف الثالث الثانوي الفني 2025

تضم 14 كلية.. كل ما تريد معرفته عن جامعة القاهرة الأهلية 2025



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد عبداللطيف وزير التعليم امتحانات الثانوية العامة خالد عبدالحكم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان