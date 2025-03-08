جدول مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الثاني الثانوي علمي 2025 بالقاهرة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن جدول امتحانات شهر مارس للفصل الدراسي الثاني 2025 للصف الثاني الثانوي علمي والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 9 مارس وتنتهي يوم الأحد الموافق 16 مارس 2025.

مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الثاني الثانوي علمي 2025 بالقاهرة

وأوضحت المديرية أن مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الثاني الثانوي علمي جاءت كالتالي:

- يوم الأحد 9 مارس: امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الاثنين 10 مارس: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الثلاثاء 11 مارس: امتحان مادة الكيمياء.

- يوم الأربعاء 12 مارس: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى وتطبيقات الرياضيات.

- يوم الخميس 13 مارس: امتحان مادة الفيزياء.

يوم الأحد 16 مارس: امتحان مادة الأحياء.

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