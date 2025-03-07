جدول مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الأول الإعدادي 2025 بالقاهرة

طلاب الصف الاول الاعدادي أرشيفية

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن جدول امتحانات شهر مارس للفصل الدراسي الثاني 2025 للصف الأول الإعدادي والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 9 مارس وتنتهي يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025.

مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الأول الإعدادي 2025 بالقاهرة

وأوضحت المديرية أن مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الأول الإعدادي جاءت كالتالي:

- يوم الأحد 9 مارس: امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الاثنين 10 مارس: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الثلاثاء 11 مارس: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

- يوم الأربعاء 12 مارس: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

يوم الخميس 13 مارس: امتحان مادة العلوم.



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