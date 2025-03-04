" التعليم" تقرر تخصيص كلمة في الاذاعة المدرسية للتوعية بمخاطر التنمر

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً إلى المديريات التعليمية بتخصيص فقرة في الإذاعة المدرسية يوم 6 مارس 2025 للتوعية بمخاطر التنمر.

وأوضحت الوزارة، أن التنمر يُعد جريمة جنائية يُعاقب عليها بعقوبات مشددة وفقًا للتشريعات المعمول بها، مثل قانون العقوبات، وقانون الطفل، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مشددة على تكرار هذه التوعية بشكل دوري في الإذاعة المدرسية والأنشطة التربوية المختلفة.

و قررت الوزارة تكليف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور لزيادة الوعي بمخاطر التنمر وآثاره السلبية على الأبناء والمجتمع، كما كلفت إدارات العلاقات العامة والإعلام بتكثيف حملات التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي، لإبراز خطورة التنمر وتوصيفه كجريمة يعاقب عليها القانون.

اقرأ أيضاً:

"التعليم" تُعلن تكليف معلمي المواد القانونية لتغطية العجز في المواد التجارية

وزارة التعليم العالى تعلن نتائج مسابقة "معًا" للأفلام القصيرة

تأكيدًا لمصراوي.. تطبيق التربية الوطنية على طالبات جامعة الأزهر- صور

مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الأول الثانوي 2025