كل ما تود معرفته عن مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية 2025

كتب- أحمد الجندي:

تُعد مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية من أبرز المؤسسات التعليمية الحديثة، حيث تهدف إلى تقديم تعليم وتدريب عالي الجودة لجميع الطلاب دون تمييز، كما تسعى المدرسة إلى إعداد خريجين يمتلكون مهارات التفكير النقدي، والكفاءة الفنية، والتقنية، والتكنولوجية، مما يضمن تأهيلهم لمتطلبات سوق العمل بتميز.

مميزات مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية

وفقًا لما أعلنته الصفحة الرسمية لـ مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية، فإن أبرز المميزات التي تقدمها تشمل:

- حصول الطلاب على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- إتاحة التدريب العملي خلال فترة الدراسة داخل شركات الشريك الصناعي.

- توفير فرص تعيين للخريجين في شركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

- تقديم زي مدرسي رسمي للطلاب.

- منح مكافآت مالية خلال فترات التدريب العملي.

- منح خريجي مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية شهادة الدبلوم الفني لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

تخصصات مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية

تقدم مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية مجموعة من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتشمل:

- قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات.

- قسم المبيعات وخدمة العملاء.

- قسم الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية.

شروط القبول بمدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية

للالتحاق بـ مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية، يجب أن تتوفر في الطالب الشروط التالية:

- الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة).

- أن يكون الطالب (بنين أو بنات) من إحدى محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية).

- التقديم يكون إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 18 عامًا.

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