ما الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس الرسمية الدولية IPS؟.. تعرف على التفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المستندات المطلوبة للتقديم في المدارس الرسمية الدولية "رياض أطفال" للعام الدراسي المقبل 2025/2026.

المستندات المطلوبة للتقديم في المدارس الرسمية الدولية

وأوضحت الوزارة، أن المستندات المطلوبة للتقديم في المدارس الرسمية الدولية هي:

- 12 صورة شخصية حديثة للطفل.

- شهادة ميلاد أصلية (كمبيوتر) مع نسختين مصورتين.

- نسخ من بطاقات الهوية الوطنية لكل من الأب والأم.

- صور من المؤهلات الدراسية للأب والأم.

- نموذج التقديم للعام 2025/2026 بعد استكمال جميع البيانات.

- يجب وضع جميع المستندات في ملف أزرق مقاس A4 مع كتابة اسم الطفل عليه.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت على أنه سيتم غلق باب التقدم بالمدارس الرسمية الدولية غداً الاثنين 31 مارس 2025، وذلك عبر الرابط التالي هنا.