بعد إلغاء مسمى "معلم فصل".. "التعليم" توجه بحصر بيانات المعلمين المعينين بمسابقة 30 ألف معلم لكل مديرية

كتب- أحمد الجندي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا يقضي بإلغاء مسمى "معلم فصل"، مشددة على ضرورة قيام مديري مديريات التربية والتعليم بحصر بيانات المعلمين المساعدين المعينين ضمن مسابقة 30 ألف معلم لكل من الدفعة الأولى والثانية، وذلك لمعلمي الفصل فقط.

وأكدت الوزارة على أن هذه الخطوة تأتي تمهيدًا لتعديل صحف الأحوال الخاصة بالمعلمين، بالتنسيق مع الأكاديمية المهنية للمعلمين، على أن يتم التعديل وفقًا لتخصص المؤهل الدراسي الحاصل عليه كل معلم.

الجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع "مؤسسة شباب القادة YLF" بشأن تنمية المهارات القيادية لاتحاد طلاب المدارس على مستوى الجمهورية، بهدف إيجاد جيل مبدع من القادة، قادر على القيادة المجتمعية، والسياسية والإدارية ومواجهة تحديات المستقبل، تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووقع البروتوكول الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والنائب أحمد فتحى رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وذلك بحضور شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة وأحمد موسى مدير عام الاتحاد العام لطلاب مدارس مصر، والدكتور أسامة هشام مستشار مجلس أمناء شباب القادة، والدكتور أحمد حسام مدير برامج النشء بالمؤسسة، عبدالله عرمش مسؤول برنامج قادة مدارس الجمهورية، محمد جمال منسق البرنامج.

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