"لايف" تدعم الطالبة الكفيفة رضوى العباسي بمحتوى تعليمي على "مدرستنا"

كتب- أحمد الجندي:

أعلن محمد مرجان، رئيس مجلس إدارة شركة لايف، تبنّي موهبة ودعم الطالبة الكفيفة رضوى محمد العباسي، من خلال إنتاج محتوى تعليمي خاص بها على قناة “مدرستنا”، استجابة لرغبتها التي عبّرت عنها خلال لقائها بوزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف.

يأتي هذا القرار في إطار حرص الشركة على دعم وتمكين الطلاب ذوي الهمم من تحقيق طموحاتهم والمشاركة الفعالة في العملية التعليمية، وقد لاقى هذا الإعلان ترحيبًا واسعًا، حيث يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز فرص التعليم الدامج ودعم الابتكار والإبداع بين الطلاب.

اقرأ أيضاً:

عمومية زمالة المعلمين تعتمد زيادة الميزة التأمينية إلى 50 ألف جنيه

تزايد أعداد السيدات المدمنات.. تفاصيل صادمة عن أنواع المخدرات ونسب الإدمان

استبعاد مدير مدرسة بالبحيرة بعد اعتدائه على طالبات داخل الفناء