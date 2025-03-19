ائتلاف أولياء الأمور: إجراءات "التعليم" خفضت ظاهرة الغياب بالمدارس

كتب- أحمد الجندي:

قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، إن ظاهرة الغياب في المدارس شهدت تراجعًا ملحوظًا هذا العام، وذلك نتيجة تشديد وزارة التربية والتعليم على ضرورة الحضور لجميع المراحل الدراسية.

وأوضحت " الحزاوي" في تصريحات صحفيه لها أنه تم تطبيق إجراءات صارمة، من بينها تسجيل الغياب إلكترونيًا، وإجراء التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية، التي لا يُسمح بإعادتها إلا بعذر رسمي موثق بتقرير طبي، مما دفع الطلاب إلى الالتزام بالحضور حتى لا يؤثر ذلك على درجات أعمال السنة، التي تشمل أيضًا تقييمًا للانتظام في الحضور.

وأشارت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر إلى أن الزيارات الميدانية المفاجئة لمتابعة سير العملية التعليمية ساهمت بشكل كبير في انضباط المدارس والتزام الطلاب بالحضور، حيث يتم اتخاذ إجراءات صارمة عند رصد أي قصور أو تدنٍ في نسبة الحضور.

وأضافت " الحزاوي" أن عودة الطلاب للمدارس أمر ضروري لاستقرار العملية التعليمية، إلا أن ذلك يتطلب توفير أنشطة مدرسية متنوعة لتفريغ طاقات الطلاب بشكل إيجابي، إضافة إلى استخدام أساليب شرح حديثة وجاذبة من قبل المعلمين، مع إعدادهم تربويًا للتعامل مع أنماط الطلاب المختلفة.

وشددت على أهمية توفير بيئة مدرسية آمنة ونظيفة، ومعامل مجهزة للتطبيق العملي، وحل مشكلة عجز المعلمين بشكل جذري، فضلًا عن ضرورة إعادة النظر في عدد التقييمات المتكررة التي تُرهق الطلاب وأولياء الأمور وتؤثر على حياتهم الاجتماعية وممارسة الهوايات والرياضة.

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