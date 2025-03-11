خبير تربوي: جدول الثانوية العامة 2025 يحقق تكافؤ الفرص ويوفر وقتًا كافيًا للاستعداد

كتب – أحمد الجندي

أشاد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، بجدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2025، مؤكدًا أنه يمنح الطلاب فرصًا جيدة للتحضير، حيث يتيح لهم دراسة مادتين فقط في كل أسبوع، مما يوفر وقتًا كافيًا للاستعداد الجيد.

وأشار "شوقي" إلى أن الجدول يحقق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، خاصة في مواد مثل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى، إذ تم تحديد مواعيد امتحاناتها بحيث تكون متشابهة بين جميع الشعب، مما يعزز المساواة في فرص الاستعداد.

وأوضح أن اختلاف عدد أيام التحضير قبل امتحان اللغة الأجنبية الأولى في السنوات الماضية كان يؤثر على تكافؤ الفرص، لا سيما وأنها مادة مؤثرة في القبول بالجامعات.

كما لفت إلى تخصيص يوم إضافي لشعبة الرياضيات في 6 يوليو 2025 لمراجعة مادة الرياضيات البحتة، وذلك في إطار تقسيم امتحانات الرياضيات إلى يومين (بحتة وتطبيقية)، نظرًا لاحتواء الشعبة على ست مواد أساسية مقارنة بخمس مواد في باقي الشعب.

وفي المقابل، انتقد "شوقي" وجود فاصل زمني طويل قبل امتحان الإحصاء في الشعبة الأدبية، معتبرًا أن أسبوعًا كاملًا فترة غير مبررة، خاصة عند مقارنتها بفاصل 4 أيام بين امتحانات التاريخ والجغرافيا في السنوات السابقة، رغم أن مراجعة هاتين المادتين تستغرق وقتًا أطول.

أما فيما يتعلق بمدة امتحانات الرياضيات، فأكد "شوقي" أنه لا توجد مشكلة في تخصيص ساعتين فقط للإجابة، طالما أن الأسئلة متناسبة مع الزمن المحدد. وشدد على أن الجدول يعد من أفضل الحلول الممكنة، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر لا يكمن في ترتيبه، بل في مدى استعداد الطلاب الجاد لتحقيق النجاح وعدم إضاعة أي درجة.

اقرأ أيضًا:

حقيقة عودة الأمير محمد علي إلى مصر.. مصدر مقرب يكشف الحقيقة

"خياران".. عمرو أديب يعلق على موقف الأهلي من مباراة الزمالك الليلة

الإسكان: بدء رد مبالغ جدية الحجز للمتقدمين على موقع "مسكن"ولم يفوزوا في القرعة

تطوير العتبة.. تغيير خطوط مياه الشرب والصرف الصحي

إجازة عيد الفطر 2025.. بدء حجز تذاكر قطارات العيد