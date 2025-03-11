جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 "أدبي".. تبدأ 15 يونيو

كتب- أحمد الجندي:

اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظام الجديد" أدبي" الدور الأول 2025 والتي تبدأ يوم الأحد 15 يونيو وحتى يوم الخميس 10 يوليو.

وأوضحت الوزارة، أن جداول امتحانات الثانوية العامة للنظام الجديد " أدبي" هي:

يوم الأحد 15 يونيو: امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الثلاثاء 17 يونيو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الأحد 22 يونيو: امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الخميس 26 يونيو: امتحان مادة التاريخ.

يوم الأحد 29 يونيو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي.

يوم الخميس 3 يوليو: امتحان مادة الجغرافيا.

يوم الخميس 10 يوليو: امتحان مادة الإحصاء.

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